過渡屋「喜信」供基層入住　140單位全數租出　租戶：終有安樂窩

又一過渡性房屋項目終於落實。由香港社區組織協會負責營運的長沙灣英華街組合屋項目「喜信」，今日(3日)舉行落成啟用典禮，現時已有居民於今年1月尾成功入伙，項目提供了140個單位予基層獨居老人、單親家庭等，目前已全數出租。入住居民曹伯表示，以前居住劏房床位環境極差，現時獲私人空間及煮食空間，感到非常高興。

居民曹伯興奮地表示，自從入住後「開心好多，有自己嘅安樂窩」，因以往居於不足20呎的劏房床位，要與十多人共用廚廁，除衞生惡劣外，更只可終日在床上活動，非常辛苦。行政長官林鄭月娥亦有到場致辭，指該項目名為「喜信」，除了是一個喜訊外，亦代表了扶貧委員會關愛基金專責小組委員何喜華多年來的信念。社區組織協會副主任施麗珊則指，希望透過此項目幫助基層脫貧，在居住過渡屋時會持續有社工跟進入住人士，以幫助他們儲錢「打好個底」。

不過，有將要重建的石硤尾大坑西新邨居民「踩場」遞信請願，要求更改安置方案，信上寫「要求林鄭特首伸出援手、落實協助大坑西邨安置」，林鄭月娥當場接見居民代表，並詢問該代表「打咗針未呀？係咪打咗4針？」，最後由助手協助接收請願信件。