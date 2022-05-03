社署輸入核對資料出錯　354張導師補助金支票寄錯地址

社會福利署早前推出「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」(第四期)，為因新冠疫情導致服務暫停、收入受損的每名合資格興趣班導師提供補助金。不過，社署今日(3日)公布，發現共354張有關上述計劃寄出的支票，在4月下旬被郵寄至錯誤的地址。

有關計劃旨在為在2022年第一季受聘/曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練，卻因疫情而收入受損的興趣班導師，提供一次過5,000元的補助金。社署表示正陸續向合資格導師郵寄劃線支票，但過程中發現上述事件，導致有導師沒有收到支票或收到他人的支票。

經初步調查，社署發現工作人員在輸入和核對資料時出錯，導致是次事件。社署至今已成功致電當中受影響的350名導師，向他們致歉，並已通知有關銀行將該354張支票全數取消，事件未有令政府蒙受金錢損失。而寄出的支票除印有合資格導師的姓名外，並不涉及其他個人資料。社署已將事件通報個人資料私隱專員公署，另會全面檢視工作流程，並盡快安排向受影響的導師重新寄出支票。