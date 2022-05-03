流浮山一金屬回收場塵埃四揚　遭罰款3.3萬元　

​元朗流浮山一家金屬回收場沒有遵從環境保護署（環保署）的法定通知，遮蓋或圍封金屬物料儲存堆以防止塵埃排放，以及未有在操作有關裝置或設備時防止排出塵埃、砂礫或顆粒，對附近居民造成環境滋擾。今日(3日）在粉嶺裁判法院被裁定三項違反《空氣污染管制條例》，被判罰款3.3萬元，其董事亦因同意或縱容有關罪行，被判罰款2.2萬元。

環保署指，執法人員去年7月巡查時，發現該回收場沒有妥善遮蓋或圍封金屬物料儲存堆以防止塵埃排放，有機會影響行人及附近居民，遂根據《空氣污染管制條例》發出法定通知，要求該回收場改善。環保署在法定通知限期後再派員巡查3次，均發現回收場仍沒有落實改善措施，涉嫌違反法定通知的規定，於是向回收場及其公司董事就該3次違反法定通知提出檢控。

近期環保署再作巡查，發現涉案回收場已妥善遮蓋金屬物料儲存堆，沒有再違反法定通知。該署提醒金屬回收場經營者，應妥善遮蓋或圍封金屬物料儲存堆，防止塵埃排放，並採取如完善的灑水系統等有效措施，以防止塵埃排放。若收到環保署發出的法定通知，必須盡快在指定期限內採取措施消減滋擾。