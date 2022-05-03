政Whats噏：泛民區議員拒協調　無人提名副主席　大埔區會再度流會

大埔區議會年初因副主席問題鬧風波，時任副主席劉勇威喺被「催促」下，履行「兩年一屆」協議辭任副主席。原本1月嘅大會理應選出副主席，點知因收唔到提名而流會。事隔4月，原定今日(3日)召開嘅大會又顯示為「未能如期舉行」，同樣係因為無人提名導致再度流會。據了解，泛民主派喺補選副主席一事上各有意見，亦未有嘗試協調，甚至形成拉鋸局面，雖然主導區會但亦無可奈何，而有意競逐副主席嘅區議員區鎮濠亦得唔到足夠票數。

根據《區議會條例》，每個區議會大會須有正副主席在場先可正式舉行，若有任何一名區議員競選主席或副主席，必需取得1名區議員動議、2名區議員和議，便能進入競選程序。而現時大埔區議會目前只剩下8名區議員在任，當中2人為當然區議員，剩下6人屬泛民主派，照道理補選副主席應無難度。之不過，據悉雖然區鎮濠已公開表示有意競逐副主席，但由於姚鈞豪及何偉霖並唔支持，加上譚爾培亦搖擺不定，令有意競逐副主席嘅區鎮濠沒有足夠票數，就算獲得主席毛家俊同前任副主席劉勇威嘅支持亦於事無補。

其實大埔區議會泛民主派之前就多次傳出爭議，其中去年9月選主席時，前區議員陳振哲就反對劉勇威做主席，批評他無撥出薪金作社區支援；而喺劉勇威離任副主席一職前，姚鈞豪曾喺社交平台「公審」劉勇威，質疑劉會否遵守協議。此外，有意見亦指雖然可以將民生事務放落轄下委員會度討論，不過就被質疑難以取代大會本身嘅作用，包括授權人選提名、機構尋求報名、通過活動報告，甚至令部分工程項目難以通過。