3男女參與尖沙咀暴動　2人未成年判教導所　另一人囚35個月

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，網上有人發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」與警方糾纏，令警方不能集中應付理大。當晚多人被捕，其中3名男女被指在尖沙咀厚福街一帶參與暴動。他們否認暴動罪，早前於區域法院受審後被裁定罪成。案件今天（3日）判刑，法官林偉權指3人刻意裝備自己，現身現場鼓勵和支援暴動行為以壯大聲勢。法官認為任何時間參與暴動都不應獲得姑息，附和者也不能過於輕判，但法庭也不會漠視年輕被告的更生需要。因此判2名年輕被告進入教導所，另1名成年被告則被判監35個月。

涉案被告依次為18歲男學生伍振豐、19歲女學生羅芷澄及25歲女平面設計師梁瓊升。3人被控於2019年11月19日，在尖沙咀天文臺道與漆咸道南、金巴利街與金巴利道交界一帶、及厚福街一帶，與其他人參與暴動。

辯方求情指，伍案發時只有16歲，現時就讀護理學系一年級，他向懲教院所人員表示自己受煽惑參與集會，沒有打算傷害任何人，現時已反省自己的行為。羅現時就讀心理學系二年級，未來希望從事臨床心理工作，幫助精神病患者。法官判刑時指，3名被告是刻意裝備自己，到現場鼓勵和支援暴動行為，恃着人多勢眾非法行事。若犯案時已是成年人，監禁是難以避免，故以39個月為量刑起點，酌情扣減後判梁入獄35個月，另2名案發時未成年的被告被判入教導所。

案件編號：DCCC 1055/2020