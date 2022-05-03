過海綫成巴士代替品？　學生哥有優惠願嘗鮮　上班族憂無位坐拒搭

政府今日(3日)宣布，東鐵綫過海段將於本月15日通車，市民日後由新界東、九龍到港島會更快捷方便，不過車資或會比現時稍貴。以紅磡到金鐘為例，若在東鐵綫過海段開通後乘搭港鐘只需7分鐘，成人八達通票價為11.9港元；而乘坐巴士101、111號線等過海巴士，則需約13分鐘，成人票價為10.9。有市民坦言不會轉乘東鐵綫，因巴士人流較少「有位坐舒服啲」；但亦有市民認為東鐵綫過海段較節省時間，未來會轉乘。

東網記者今日傍晚6時，到紅磡過海巴士站視察，因臨近下班時間現場人流頗多。市民林先生稱仍會選擇乘坐巴士，「巴士都方便、(巴士站)近屋企，車費都OK嘅」，擔心過海段價錢較貴，而過海巴士收工時間「有位坐」較舒適。乘客周小姐亦表示以後會繼續乘坐巴士，「唔知(港鐵)個月台點設計，如果要上上落落好多層我未必會搭」，認為車資及便利性來說巴士較為優勝，不過她亦認為東鐵綫過海段有助疏通人流，樂見其開通，惟「(東鐵綫過海)都講咗好耐」，批評開通時間太遲。

上班族許小姐則表示，以後會嘗試以東鐵綫過海段轉乘回家，因相信時間上節省數分鐘，亦不太擔心東鐵綫人流擠擁，「都要試過先知」。惟她亦承認巴士有其優點，「(巴士)直接到我屋企樓下」。大學生曾同學則認為東鐵綫過海段可節省更多時間，而且港鐵有學生優惠，故價錢來說港鐵亦較巴士可取。