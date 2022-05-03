安心出行疑內置人臉識別模組　可偵測用戶眼耳口鼻位置

安心出行手機應用程式疑內置人臉識別模組，具有包括識別臉部五官特徵和位置的功能。有傳媒近日拆解安心出行的安裝檔，發現其代碼內容與公開的「react-native-camera-master」主代碼庫結構脗合，寫有偵測人臉特徵的代碼，偵測包括嘴、左右臉頰、左右眼、左右耳、鼻尖、左右耳珠等特徵的位置，並可將位置轉化為數據。

代碼又可以偵測目標頭部傾側的角度，計算目標雙眼打開以及正在笑的機率。該傳媒指，政府資訊科技總監辦公室回覆時提到該模組具有多項功能，包括人臉識別功能，不過承辦商沒有在「安心出行」程式使用模組中的人臉識別功能，當局已即時要求該公司研究在不影響程式正常運作的前提下，從程式中刪除face detector模組的可行性，免除公眾不必要的疑慮。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，近年編寫軟件的人不太會由頭編寫，某些功能會在網上尋找公開的代碼，「塞入去用到就得」，相信是次事件源於編碼人員「貪方便」，沒有移除不用的功能。他又提到，由於功能上只涉及後鏡頭，因此當局有打算或開發使用人臉識別的機會較低，但為了減輕市民的疑慮，當局應在未來更新軟件時移除相關模組，「應該都唔使搞好耐」。