食安中心抽查荃灣食肆龍門一番　炒飯揭蠟樣芽孢桿菌超標15倍

食物環境衞生署食物安全中心今日(3日)公布，中心從荃灣某食肆抽取的一個炒飯樣本中，檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，當局目前正跟進事件。經東網記者向中心查詢，得悉涉事食肆為荃灣青山公路荃灣段388號(中染新城)的「龍門一番 上海·紫砂燉湯」店舖。

中心發言人指，當局透過恒常食物監測計劃，從涉事食肆抽取上述炒飯樣本進行檢測。結果顯示該樣本每克含150萬個蠟樣芽孢桿菌；惟根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。中心目前已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品，亦已派員巡查該食肆，除了對食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

發言人提醒，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或儲存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。另根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。