東鐵綫本月15日過海　運輸署當日即殺隧巴301號線

港鐵東鐵綫過海段將於本月15日通車，鐵路由北區直達港島，現時紅隧口一帶的過海隧巴勢必被鐵路搶去不少客源，隧巴路線重組事在必行，首條被殺的隧巴路線將是由收費廣場巴士站開往灣仔及中上環的隧巴301號線，將於東鐵綫過海首日取消。

政府提交立法會文件顯示，運輸署預計東鐵線過海段開通後,乘客的出行模式和乘車需求將會有明顯變化，與新鐵路服務範圍重疊的隧巴服務的乘客需求預計會大幅下降，尤其是在收費廣場巴士站開出前往港島的特別班次服務。因此運輸署計劃於東鐵綫過海段通車首日，取消與新鐵路服務範圍接近完全重疊，並只在早上繁忙時段由收費廣場巴士站開往灣仔及中上環的隧巴301號線。

另外，運輸署會因應實際乘客需求，考慮於東鐵綫過海段開通後約一個月內分階段取消現時巴士公司在繁忙時間於收費廣場巴士站開往港島的特別班次服務。運輸署亦會密切監察沿線專營巴士服務的運作情況，特別是班次頻密的市區隧巴路線，並按實際乘客需求作適當的服務調整安排，以更有效地運用公共交通資源，提升服務網絡的效率和改善服務質素。