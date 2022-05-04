上海仔犯聚開餐證據確鑿　黑幫竟有保護傘　拖近6周未落鑊

曾確診新冠肺炎的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，回港獲放生後目無法紀，無視疫情嚴峻，竟大搞「無罩」生日宴違例飯敍播毒，經東網及《東方日報》揭發及報道後，引起各界嘩然。警方O記經追查後揭發慶生地點是銅鑼灣一間「私竇」，雖證據確鑿，部分人身份亦被認出，但至今仍未票控涉案人士，令人質疑上海仔背後疑再有司法保護傘及「雙安」發功撐腰。全國人大代表洪為民生日引發的「洪門宴」有關人等已負上刑責，惟上海仔的「鴻門宴」卻不了了之。有學者表示罪證確鑿，促請警方及律政司盡快行動，以彰顯法治。

據了解，涉事「私竇」位於銅鑼灣Tower 535，前身是餐廳及宴會室。根據圖片，其中一間房內的天花、燈飾、餐椅、鋼琴及掛畫，均與上海仔慶生片段的環境相似。不過，網上資料顯示該餐廳已結業。東網記者曾致電該餐廳電話，惟對方聲稱已不是餐廳，是私人住宅。

據東網於今年3月底取得的片段可見，上海仔在該餐廳舉行生日宴，現場不止一枱，而上海仔在席的一圍至少16人列席，賓客多為江湖中人及親友，除和勝和前坐館「肥堅」、「阿祖」、將選坐館的「李白」、與上海仔「有關係」的有線電視體育記者郭海𣿭及其丈夫東方龍獅球員梁冠聰外，之後再被認出的賓客還包括綽號「茅躉華」的陳慎芝及養和醫院一名男醫生。

雖然該場所報稱已結業，但有關人等仍可在內飯聚，不排除有人「掛羊頭賣狗肉」，聲稱結業但仍做生意，逃避執法人員巡查；亦不排除有人以「結業」作擋箭牌，以逃避刑責。上海仔、出席賓客、組織慶生宴人士、場地負責人均涉嫌違反《預防及控制疾病規例》下的相關限制。

根據法例，港府由2月10日起至今，禁止兩戶以上人士在私人地方進行多戶聚集。任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）均屬犯罪，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。其中參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付5,000港元定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任。

警方發言人表示，警方正調查事件，會按既定程序及考慮實際情況，根據《預防及控制疾病規例》所訂明的罪行採取適當的行動。警方重申執法均一視同仁，然而，要防止疫情擴散，除了執法，市民自律亦非常重要。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

事實上，上海仔仍消遙法外，令人質疑是否其背後的兩個保護傘再發功。據悉，上海仔認識本港一對有司法界背景的夫婦，自願做「契仔」，上海仔棄保潛逃期間，「契媽」給他黑卡信用卡消費，曾任暫委法官「契爺」則指點他密謀返港。其背後亦疑有「雙安」發功，上海仔曾拍片自稱與內地國安、公安有交情，恃着自己背後有多方包庇，早知不會「落鑊」，返港後非常招積，經常被拍得外出食飯耍樂。他又透過其過從甚密的退休高級警務人員設下「飯局」，「掹衫尾」與內地駐港公安機構人馬一聚，「拉大旗作虎皮」，企圖以狐假虎威替自己「洗白」，妄想東山再起。

本港枉為一個法治社會，涉事10多人中無一個須承擔法律後果，實在令人不解及憤怒。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，片段證據確鑿，由於部分人屬黑幫，有可能是非法集會，甚至有某些儀式。警方把相關證據交予律政司後，應建議起訴，而律政司亦應盡快決定。他強調，香港是法治社會，「有法必依、執法必嚴」，若有關人士犯法，而律政司遲遲不作檢控或提出法律意見，難免予人「怕咗佢」觀感。