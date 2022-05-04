酒樓顧客冇掃安心累罰停晚市　職員貼大字報勸為己為人

「疫苗通行證」第二階段剛於上周六(30日)實施，18歲或以上人士、以及已接種第一劑新冠疫苗後滿6個月的12至17歲人士，在食肆堂食及進入指定處所都要打齊2針。至於12至17歲人士如接種第一劑疫苗後未滿6個月，舊有通行證仍然有效。食環署亦趁長假期期間加強巡查，有酒樓顧客疑未依規例無掃「安心碼」累酒樓「斷正」，被罰停晚市14日。

有網民於今日(4日)凌晨零時在社交網站發貼，並上載一張酒樓照片，展示酒樓貼出的一張大字報，指本周日適逢「五‧一」勞動節假期，不少酒樓生意有如「枯樹逢春」，全場爆滿。卻有酒樓慘遭無妄之災，疑因有一位光顧客人未依足防疫規例相關措施，「漏」掃安心出行；剛巧遇上相關部門巡查揭發，酒樓被停晚市14日，午市則減為2人一枱。與此同時，酒樓痛失為顧客慶祝母親節良機，受影響員工亦失去14日工作機會，經濟雪上加霜；而涉事顧客亦遭受重罰，特展示此大字報，以此為鑑。

貼文者指「違規客人，害人不淺。」亦有網民回應，「守法係必須！ 只有加強執法，食肆才會認真檢查食客嘅安心出行」、「點解不檢查客人有否掃安出行呢？不肯掃就謝絕進入係咪安全啲呢？」、「損人不利己的事，不可為！」、「落單開茶叫嘢再 check QR code 針紙咪唔使事後孔明嚕！」