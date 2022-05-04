屯門海面驚現浮屍　為4日前跳海尋短男子

2022年05月04日 06:19
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    遺體被運回岸上，待仵工舁送殮房。(李國健攝)
    今日(4日)清晨6時許，警方接獲報案，指在屯門龍門路近內河貨運碼頭對開，海面上發現人形物體在海中漂浮。水警及消防趕至現場，經一番搜索後在水面撈起一具遺體，並將其運抵屯門消防船碼頭上岸，其身份有待核實。
    據悉，死者為本周日(1日)晚上跳海的姓李(44歲)男子，他於當晚8時許向家人傳短訊透露死意後便告失聯，警方及消防其後在屯門浩逸街岸邊，發現一輛私家車及一對拖鞋，相信為事主跳海地點。消防蛙人及飛行服務隊直升機經連日搜救均無發現，事主家屬已到場辨認遺體身份。
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