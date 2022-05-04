新冠確診回落減慢　許樹昌料已成本港風土病　憂難完全清零

本港疫情漸趨穩定，港府昨日(3日)宣布5月19日起落實第二階段放寬措施，酒吧及卡拉OK等處所可以重開，其中3項措施更提早明日(5日)起生效，包括開放泳池、沙灘、水上樂園，市民室外做運動或在郊野公園不用佩戴口罩，食肆可增至8人一枱，但均須使用疫苗通行證。身兼政府專家顧問的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(4日)在電台節目表示，近日單日確診數字降至3位數之後，回落速度較慢，相信是因為新冠病毒已經在本港成為風土病，估計病毒始終都會在社區存在，難以完全清零。

許表示，第二階段放寬社交距離措施算是有秩序，認為上月首階段放寬後未見疫情明顯大反彈，加上接種率進一步提高，相信現時有條件再放寬防疫，但強調步伐不宜太急。他指出，現時疫情仍正緩慢回落，政府未必會在現階段推行全民強制檢測，但如果日後與內地商討通關，就可能要視乎內地衞健委人員的看法再決定。

他又指，本港長遠是否更改抗疫策略，亦要取決於內地做法，指內地一直在調整政策，由以往的「清零」，改為「動態清零」，再傾向「社會面清零」，即是務求社區沒有個案，相信香港會相應調整安排。