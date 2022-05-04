政府口噏暢泳得把聲　公眾泳池延下周四先重開　議員批安排甩漏

第二階段社交距離措施放寬本月19日生效，但港府昨日(3日)就率先宣布泳池及泳灘等可於明日(5日)陸續重開，但原來相關配套未做好，康文署轄下其中14個公眾泳池最快下周四(12日)才重開。本身是游泳教練的議員梁子穎今早(4日)在電台節目批評，安排來得非常突然，疫情下考救生章或續牌等工作停頓，短期內救生員人手不足，部分公眾泳池亦未開始注水，預料要花幾日才可注滿，之後還要驗水、淨化和檢查過濾設施是否穩妥，無可能明日開放。

梁解釋，在非疫情時期，公眾泳池一般會在4月1日重開，康文署2月下旬起就要開始準備，包括完成招聘各類救生員，不明白署方今次為何會有「甩漏」。他引述指，很多游泳教練大失預算，未知泳班具體安排，包括入場率會否影響訓練班數目及學員人數，以及泳會能否成功租場等。另外，他認為入場泳客均須接種疫苗並使用疫苗通行證，加上泳池有氯氣或臭氧過濾，不擔心構成傳播風險。

康文署昨晚公布，公眾泳池分兩階段重開，堅尼地城游泳池、維園游泳池等14個泳池要到下周四對外開放，而九龍公園泳池則屬第二批開放，要到本月16日，署方指正為轄下的公眾泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生。至於康文署泳灘則可在本周四重開，但只有15個可提供救生員服務，時間為朝9晚6，包括深水灣泳灘、淺水灣泳灘及大埔龍尾泳灘等，其餘泳灘則暫停救生員服務，呼籲市民勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。