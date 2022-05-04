新聞處處長懸空　新聞統籌專員人間蒸發　謝偉銓：會否檢討存廢

政界一直批評政府回應外界不實言論太慢，有議員就預算案提出書面提問中更指新聞處及各政策局在這方面的工作各自為政、缺乏協調，又指在第5波疫情爆發至今5個月關鍵時刻，新聞處處長一職仍懸空，而新聞統籌專員在過去5年更是「人間蒸發」，質疑上述兩個職位對政府的文宣及闢謠工作有何作用，並問及當局會否檢討有關職位存廢，善用公帑。但民政事務局的回覆重申新聞處處長必須保留，招聘工作工在進行，而政府會不時檢新聞統籌專員職位，在有需要時物色合適人選出任。

議員謝偉銓在書面提問中又要求政府回應對外聞謠的有關工作現時是如何統籌協調，又會否檢討相關嘅架構及統籌協調機制，從而提升政府整體的文宣及聞謠能力？

針對新聞處長及新聞統籌專員的存廢問題，當局新聞處作為核心抗疫部門，處內首長級人員由2019冠狀病毒病疫情在2020年年初影響香港開始，一直竭力推動防疫抗疫的新聞公關和宣傳推廣工作，又指處長一職在去年12月懸空後，處內首長級人員繼續合力帶領部門同事做好有關工作。作為部門之首，此職位必須予以保存，而有關的聘任工作亦在進行中。此外，政府會不時檢討新聞統籌專員職位，在有需要時物色合適人選出任。

出任新聞處處長兩年幾嘅鄭偉源以私人健康原因，在去年12月4日調離新聞處，由副處長吳綺媚暫時兼任處長一職，鄭當時回覆傳媒查詢時強調不是被炒，更透露有新職，而在離任3周後出任「一帶一路」專員。而在今屆政府任期將盡，新聞統籌專員一職仍懸空。