料3萬多巴士客轉乘東鐵　田北辰：兩巴要求削過海班次

港鐵東鐵綫將於本月15日伸延過海，成為本港第4條過海鐵路，屆時乘客可一程車從新界北直達港島。議員田北辰表示向兩間巴士公司了解過，料紅磡過海巴士每日將減3萬多人次，將向政府要求削班，長途巴士則或損失7至8成生意。票價方面，東鐵綫上水到金鐘的票價，較西鐵綫屯門到金鐘便宜，政府表示相關問題交港鐵處理，港鐵則指票價差異問題不會處理，他對此感不滿。

田北辰在電台節目形容，東鐵綫可由深圳直達港島是乘客「超級大禮」、「平、靚、正」。惟對於政府和港鐵指，繁忙時間一小時最多可承載8.5萬人次，他說「不能接受」，認為實際載客量僅6萬人。他又料疫情後客量壓力增，而5年後落馬洲支綫古洞站落成，要服務約11萬多人，到時搬入新界北的人口有約20萬，故預期5至7年後乘客會重新選乘巴士過海。

此外，港鐵票價結構關注組成員紀俊安亦在電台節目上稱，九龍區只有紅磡和旺角東兩個站，沒有跟從港鐵市區綫3個車費等級過海的結構，從該兩個站過海的車費特別貴，對於有關乘客不公平。這是兩鐵合併時制訂合併車費的歷史因素導致，政府和港鐵本來可趁開通東鐵綫過海段，嘗試用盡過往的營運協議條款調整票價。紀對此感失望，認為長遠而言，港鐵的票價機制應理順至合理水平。