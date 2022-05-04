全球多地撤入境限制　何栢良：本港先與國際通關可行性較高

近日確診數字回落，市民生活逐漸復常，對於本港何時能夠通關，仍是未知之數。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，全球已有180個國家及地區逐步取消入境防疫限制，並基本上取消本地社交距離措施，指香港要急起直追，相信現階段進一步放寬防疫措施是安全的。他又認為比起中國內地，香港先與國際通關的可行性較高。

何栢良在電台節目中談到，香港先與國際通關的可行性較高，倘循復常方向發展，社區就會長時間出現零星個案，但認為只要重症比例不高，不會影響醫管局服務，料社交距離措施不會大幅收緊，與內地的復常步伐不同。至於與內地通關，他強調內地要對本港有信心，才能創造通關條件，本港不能不斷輸出個案到內地「添煩添亂」。

他指，每日從深圳灣入境內地的400至500人中，約有2%檢測出染疫，建議當局查找原因，了解有關個案是病毒殘餘，還是新近感染，查看是否有個別檢測承辦商的採樣程序有問題。 他又認為，本港要用更科學的方法計算新冠死亡率，相比目前以數學模式推算，可參考國際標準，說明每百萬人口的死亡率。