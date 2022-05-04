市民打齊三針現紅碼　一度被拒進商場深感無奈

疫苗通行證成為市民進出大部分場所的指定工具，然而近日部分市民反映安心出行應用程式出現故障，未能正常顯示疫苗接種紀錄二維碼。有打齊三針的市民更一度因程式失靈而被拒入商場，並被要求出示實體針紙掃描，直斥政府的做法是玩弄市民。資科辦稱將在本周內推出更新版解決問題。

「我打齊三針去掃個安心出行入商場，點知出現紅碼，商場個職員仲話唔畀我入！」朱小姐早在今年1月底已完成第三針接種，已將針卡掃描並更新安心出行應用程式，以為進出指定處所暢通無阻。豈料她進入荃灣一個商場打算購買健康食品，掃描二維碼時竟顯示紅碼，指她沒有接種疫苗，商場職員見狀一度拒絕其進入，要求出示實體針紙，又着她預約打針，惟她表示沒有帶針紙，雙方一度擾攘，幸她出示醫健通證明已接種三針始獲放行，令她深感無奈及困擾。她直言作為市民已遵循政府指示打齊三針，如今政府的應用程式出錯卻要市民受罪，相信不止她發生此種情況，亦沒有新聞報道相關情況，相信長者及基層市民會最無助。

資科辦回應，個別市民在特殊情況下，使用新版本程式會間歇性出現未能展示正常二維碼的問題，資科辦已分析有關異常情況，並安排在各程式商店上架，以期在本周內推出更新版解決問題。資科辦又表示，市民如在掃描場地二維碼時遇到相關情況，可嘗試再掃一次場地二維碼，或直接按「電子針卡」的圖標，展示二維碼供處所掃描即可，他們進入表列處所的權利並不會受到影響。