違禁聚令IFC組織示威　「Lunch哥」被判感化15個月

近年經常在示威現場現身的「Lunch哥」李國永，在前年9月於中環國際金融中心（IFC）商場內組織示威，違反當時有效的2人禁聚令，被票控組織受禁群組聚集。他不認罪受審，於上月被判罪成，至今天（4日）在東區裁判法院被判15個月感化。裁判官亦頒令附帶條件，要李須在感化官要求下，接受精神及心理治療，以及相關社會課程。

19歲被告李國永，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。裁判官早前裁決指，有片段拍攝到當日被告在場叫囂、叫喊口號，及舉起政治手勢，現場有多於2人附和被告，一同叫政治口號。加上被告站在人群前方，不時回首張望，由此可見被告是聚集的組織者，他們有共同目的聚集，而且歷時不短。最終裁定被告面對的組織受禁群組聚集罪成。

辯方今天求情表示，被告的報告正面，他曾因其他案件而被判感化，該感化令進展穩定，被告聆聽他人意見的能力亦有改善，故家人都支持被告接受感化。辯方續指，案發時並非本地疫情的高峰期，聚集人數不是十分多，冀法庭能夠接納感化官的建議，判處被告接受感化。結果裁判官決定按照建議判處感化令。

案件編號：ESS 7063/2021