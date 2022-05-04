兒童疫苗接種中心5.16起縮工時　中央圖書館等5社區中心將停運

政府今日(4日)宣布，因應新冠疫苗接種的需求和社區疫苗接種中心使用情況，將由本月中開始陸續調整社區疫苗接種中心運作安排。包括由本月16日起，兒童社區疫苗接種中心每日朝10至晚6時開放；並由下月1日起，社區疫苗接種中心的開放時間為周一至五朝10至晚6，周六日則朝8晚8，每日下午1時30分至2時30分為清潔時間。

此外，香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心提供服務至本月22日；而位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的社區疫苗接種中心將於下月1日起關閉，同時沙田圓洲角體育館及荃灣體育館兒童疫苗接種中心，將會分別遷往沙田香港中文大學醫院及葵涌林士德體育館。而香港中文大學醫院及林士德體育館社區疫苗接種中心，除了為12歲或以上人士接種由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗外，亦會為5歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰。

另外，21間社區疫苗接種中心，包括5間提供由內地研發的科興疫苗，和16間提供復必泰疫苗，會繼續於6月份提供疫苗接種服務。

為三歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心

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北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

銅鑼灣香港中央圖書館（服務至五月三十一日）

為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

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西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

薄扶林香港大學陸佑堂（服務至五月二十二日）

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

九龍灣體育館（服務至五月三十一日）

教育局九龍塘教育服務中心（服務至五月三十一日）

荃灣體育館（服務至五月三十一日）

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至六月三十日）

為五歲至十一歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心

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九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心（服務至五月三十一日）

沙田圓洲角兒童社區疫苗接種中心（服務至五月三十一日）

沙田香港中文大學醫院（由六月一日起）

葵涌林士德體育館（由六月一日起）