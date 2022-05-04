立會二讀辯論預算案　羅致光：安老服務希望追落後

立法會今早(4日)召開大會，恢復二讀辯論《2022年撥款條例草案》，由官員作出回應。其中勞工及福利局局長羅致光表示，留意到議員特別關注安老服務質及量，但實際上今屆政府用在安老服務的實際開支大增87.1%，相比過去兩屆政府的53.1%和48.2%，今屆政府投入的增幅已經是非常大。但大家仍然不滿意，而他也想「再做多啲」，在安老服務「追落後」，但部分因素並非政府可以控制。

他解釋，在來年有9間安老院舍建成，但安老院舍由規劃至落成需要頗長時間，現時建成的院舍都是上屆政府或更早時間開始籌備興建，最長時間的一間院舍由規劃到落成可以長達17年，形容現屆政府無「時光機」，不能回到過去啟動興建更多安老院，而目前已啟動興建的大約60間院舍，要下屆或再下屆政府任期內完成。

另外，商務及經濟發展局副局長陳百里則提到，旅遊業受到疫情嚴重打擊，但部分旅遊設施和本地遊旅行團已陸續重開和恢復，海洋公園水上樂園亦會在下周六重開，政府亦容許復辦公海遊，衞生當局正更新防疫要求，短期內會通知郵輪公司籌備復航。陳又指，更新版權制度條例在上個月已提交立法會委員會審議，冀下個月提交立法會首讀，希望能夠盡快審議拖延已久的工作。