海關今起全面採用中式步操　展現本港紀律部隊風範

香港海關今日(4日)起全面採用中式步操，所有海關人員須於各慶典儀式、結業會操以及其他穿着制服的場合採用中式步操禮儀。海關近年逐步將中式步操元素加入訓練、典禮儀式及結業會操內，除提高步操表演的可觀性外，亦讓部門更好融入國家體系，豐富「一國兩制」內容，充分體現國家情感，彰顯民族情懷，並展現香港特別行政區紀律部隊的風範。

海關表示，今日是「五四青年節」，為國家紀念「五四運動」的重要日子，香港海關選擇在這個別具意義的日子全面採用中式步操，正正體現海關全體人員不斷追求進步的堅定決心，以及對國家的歸屬感及愛國情操。

事實上，本港回歸逾20多年仍未完全撇除殖民色彩，各大紀律部隊繼續沿用英式步操。直至《東網》及《東方日報》為民發聲，於2020年7月起提倡要撥亂反正，去除戀殖，改行中式步操，經多次倡議才迎來重大革新。翌年2月解放軍駐香港部隊三軍儀仗隊在香港警察學院舉行中式隊列培訓班，教授海關、入境處、懲教署、消防處及警隊等5個紀律部隊中式步操，近80名步操教官參與。去年4月15日本港首個「全民國家安全教育日」，5個紀律部隊均在其訓練學院表演中式步操，此後各紀律部隊在不同場合使用中式步操。