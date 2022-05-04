被質疑遲發布地震活動　天文台：當日事發47分鐘已出報告

不少市民於本年3月14日凌晨向香港天文台報告感到地震，但天文台一段時間後才於網上平台發布有關中國東南部近岸發生一次4.1級地震的消息。議員楊永杰質疑天文台儀器是否足以準確監測臨近地區地震活動，書面質詢促政府交代相關數字及表明何時會透過緊急警示系統向市民發送相關信息。天文台回覆指地震發生11分鐘後發出報告指市民感到地震，並於47分鐘後發出載有相關地震的「本地有感地震報告」。

天文台回覆指可在地震發生後約十分鐘內計算出地震發生時間、震級及震源中心位置等參數。若香港發生本地有感地震，天文台亦會即時分析地震監測網絡數據及市民報告的資料以確定有關地震在香港境內的烈度，有關分析一般可在地震發生後約1小時內完成。就3月14日的地震，天文台指發生於早上2時29分，在當天2時40分已透過其網站和社交媒體專頁等發出報告指接獲市民報告表示感到地震並進行分析，其後於早上3時16分發出載有該次地震相關資料的「本地有感地震報告」。

此外，天文台指會在香港出現緊急情況，例如超強颱風襲港可能引起嚴重災害、發生嚴重海嘯，或大亞灣核電站發生嚴重核事故時，按照事件的嚴重性、迫切性及對市民的可能影響等具體狀況，考慮使用「緊急警示系統」發放訊息，提醒市民採取合適的防備及緊急應變措施。該台天氣預測及警告服務科主要負責提供天氣預報服務，並就惡劣天氣發出警告，其現時人手編制約80人。天氣預測總部是24小時運作，有關員工每天分3更輪值工作，每更有7名員工。