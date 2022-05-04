議員轟假難民燒公帑如無底深潭　促法庭加快處理積壓覆核案件

假難民問題困繞本港多年，過去7年便花費逾70億港元公帑處理酷刑免遣返聲請，未來更預計每年要再花費12億港元。政府向立法會人事編制小組委員會建議在入境處新增及提升兩個首長級職位，以加強督導處理免遣返聲請的工作和加強與聲請人相關的措施。雖然議員普遍支持新增職位，但指出假難民消耗公帑如無底深潭，更影響治安，促當局加強羈留設施。

議員葛珮帆指假難民機制被濫用多年，真正被判為難民只有1%，不少假難民更在港犯法，她質疑能否延長羈留時間。她又指出，不少不斷跳工的外傭，因未能繼續留港，便會改為申請免遣返聲請，以繼續居留，要求當局處理有關問題。

保安局副局長區志光相信在疫情後，遣返工作會加快，而懲教署亦會加強打擊黑工。入境處副處長郭俊峯亦指會加強羈留濫用免遣返聲請的外傭聲請人，又解釋不少外傭聲請人均希望留港打黑工，若因羈留而失去工作機會，便會減低其留港意欲。

議員黎棟國認為疫情過後香港重新對外開關，酷刑聲請亦定必增加，現時已經有14,700名假難民留港等待司法覆核，案件大量積壓，批評當局卻稱需先考慮再堵截漏洞。

區志光回應稱，正與律政司研究，若假難民的司法覆核在原訟庭被拒，便會積極考慮遣返。郭俊峯亦指，政府發現假難民的濫用情況，而法院亦開始在2021年底主動發出限制程序令，以加快司法覆核程序。