社福界去年28%員工流失　機構憂青黃不接　促社署銀彈留人

香港社會工作者總會今日(4日)公布一項調查，發現社福業界人才流失問題嚴重，去年逾28%社福界從業員離職，大多以尋求更佳事業發展等個人因素為離職主因，其次是移民。另外，大中小型社福機構均反映，整體離職率高於往年，多牽涉中層管理。社總促政府關注，處理積壓多年的深層次矛盾，挽回業界信心。

社總在今年1月至3月間進行一項《2021社福同工離職狀況調查》，並先後邀請6間大中小型社福機構進行訪問，成功收回553份有效問卷，發現有158名受訪者於去年離職，至於剩下的70%沒離職受訪者中，亦有逾40%人指去年曾考慮辭職，大部分牽涉個人及社會因素。調查又發現，不論離職或曾考慮離職者亦常提及，有關待遇欠佳、機構管治及社會政局沉鬱等問題，不少人更明言因此而辭職移民。

社總認為各機構已出現青黃不接情況，社會工作者總工會外務副主席張志偉建議，社署應短期內豁免機構部分服務數量要求，另提供額外津貼，以應對機構面對人手交接時的困難及疫情衝擊。長遠而言，社總亦建議當局重啟「長遠社福規劃」，加長服務項目資助年期，或轉為恒常資助，以減少因服務結束而帶來的離職情況。