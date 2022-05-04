女童泳池溺斃　2救生員及負責人涉夾假口供　1人今認罪

警方於去年9月接報，指一名7歲女童於馬鞍山帝琴灣會所泳池懷疑遇溺，送院搶救後不治。警方調查後拘捕該泳池負責人及2名救生員，指3人涉嫌向警方提供假口供，隱瞞事發時只有1名救生員當值，控告3人明知地誤導警務人員罪。案件今天（4日）在沙田裁判法院再訊，其中1名救生員承認控罪，續准保釋至5月18日判刑，以待索取社會服務令報告；另一救生員及泳池負責人則申請押後到6月8日才答辯，期間會去信跟律政司作商討。

本案3名被告依次為朱禮言（25歲）、戴翔（20歲）以及莫肇毅（28歲），其中朱及戴均報稱救生員，莫則報稱泳池服務承辦商。朱禮言今天承認控罪。涉案泳池的物業管理公司啟勝管理服務有限公司，亦因今次還溺事件被票控違反《泳池規例》。啟勝今天亦認罪，被判罰款2,000港元。傳票指，啟勝於2021年9月22日，沒有在帝琴灣凱琴居會所游泳池作出安排，使泳池有不少於2名救生員當值。

據朱承認的案情，2021年9月22日下午，本案7歲女死者一家到帝琴灣凱琴居探望朋友，其後死者父親的朋友帶死者和另外4名兒童到會所泳池，一行人在淺水區玩耍追逐。約6時許，死者母親在泳池嘗試尋找死者時，發現死者失蹤，一名男泳客其後在池底發現失去知覺的死者。死者由救護車送到威爾斯親王醫院搶救後證實不治，驗屍報告指死亡原因為遇溺。警方同日晚上到案發泳池調查，朱向警員聲稱事發時另一名救生員在泵房檢查。其後朱在錄口供時，亦作同樣說法。惟警方翻查閉路電視後，發現另一名救生員當日在另一個泳池當值，當晚6時半才到達案發泳池。朱於同年11月4日被捕，在警署進行警誡錄影會面時，朱將事件和盤托出，承認在案發當日向警員說謊，當日5時至6時半，只有他一人在泳池當值。警方檢驗朱、另一救生員及泳池判頭的手提電話時，又發現3人透過WhatsApp「夾口供」。

案件編號：STCC 426/2022, STS 5692/2022