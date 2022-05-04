建青年宿舍進度龜速　僅得80宿位落成　政府稱延誤成因多

樓價持續高企，年輕人僅靠苦幹難以「上車」，轉為將目光放在青年宿舍。惟政府宣布推行青年宿舍計劃逾10年以來，一直被批興建進度緩慢，政府今日(4日)書面回覆議員提問，指現行7個項目僅一個落成，有80多名青年受惠。

議員鄭泳舜質問每個項目出現延誤的原因，政府解釋指各個項目的規模、樓宇設計和技術要求均不盡相同，涉及的規劃和土地程序亦各異。根據政府提供的項目附件，現時按「青年宿舍計劃」進行的項目共7個，分別為已完成及入住的位於大埔寶鄉街的青年宿舍，相關的宿位數目為80個，已於2020年3月入住。然而，剩餘6個項目，分別正進入工程最後階段甚至是仍正進行技術可行性研究，包括料於今年年底竣工的元朗馬田壆青年宿舍；其中位於大角咀鴉蘭街9號及青山公路(元朗段)與攸田東路交界的竣工日期仍待定，這些項目共可提供超過3400個青年宿舍宿位。

位於大埔寶鄉街的青年宿舍現已入住，截至今年2月，共有90名青年現正或曾經入住該青年宿舍， 租戶的平均年齡約25歲，平均每月收入及平均資產總值分別為18,435港元及116,704港元。約6成租戶均從2020年起入住至今，其餘租戶則入住約1至2年。約3成青年入住的原因是希望在青年宿舍能夠有較多私人空間並發展自我，約25%則因為工作或進修需要，而其餘青年的入住原因主要是家庭環境擠迫等。如租戶獲編配公共租住房屋，他們須在合理時間內遷出青年宿舍。