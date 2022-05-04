保母車溜前直衝撞斃5人　死因研訊開審

2018年12月10日下午，北角長康街、英皇道及熙和街一帶發生車禍，一輛保母車疑因無拉好手掣而衝入人群，造成5人死亡。死因裁判法庭今天（4日）就事件展開研訊，5名死者的家屬今出庭作供，其中1名死者當場死亡，3人延至同日傍晚不治，另1人留院近1個月後離世。整宗案件預計會傳召37名證人作供，料明天會傳召車禍目擊者及傷者出庭。

今次死因研訊涉及的5名死者，分別為何玉珍（女、80歲）、梁洪（男、83歲）、陳瑞意（女、70歲）、楊文根（男、77歲）及Willy Yip（男、89歲、印尼華僑），5人離世時均已退休。其中Yip曾在澳門賭場工作，離世前亦經常港澳兩邊走，探望居於澳門的兒孫。據他們的子女所講，除了楊其中一隻眼曾接受白內障手術，其餘4人視力聽力均正常；楊外出會使用拐杖，Yip則以輪椅代步，其餘3人行動自如。

除了當場死亡的何，另外4名死者分別送往東區醫院及律敦治醫院救治，梁、陳、楊在同日傍晚證實死亡。Yip送往東區醫院急症室時，有腦出血及盆骨碎裂等情況，但醫生判斷他年紀太大未必能承受手術風險，惟有一直留醫深切治療部觀察，延至2019年1月8日離世。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019