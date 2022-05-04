內地漢嘉頓山傷4晨運客　今認企圖謀殺罪稱欲尋死

3年前深水埗嘉頓山發生兇徒隨機持生果刀刺人事件，一名曾自殺未遂的內地男學生當日刺傷4名女晨運客，令她們頸背受重傷。這名內地青年今天（4日）在高院原訟庭承認4項企圖謀殺罪，法官決定先為他索取精神科報告，將案押後至6月6日，屆時聽取求情及判刑。案情透露，被告直言當日想將4人置諸死地，目的是為了獲判死刑。但由於香港不設死刑制度，因此他犯案後，便返回內地自首。豈料對方卻說他是在港犯案，不能受理。他惟有返回香港，在邊境落網。

現年26歲的被告劉越騰，報稱學生，在內地長大，事發時居於嘉頓山旁邊的美荷樓青年旅舍。他被控在2019年10月11日，在深水埗近石硤尾配水庫（嘉頓山）山邊企圖謀殺吳伯弟、劉文聯、張軒娣及林琼琼（50至57歲）。案情指，當日早上約9時許，來自內地的吳、劉及張相約到事發地點晨運，而林亦在該處做運動，期間林留意到被告一直站在附近。約1小時後，被告突然取出20厘米長生果刀刺向林的背及頸，令她血流如注。其餘3名事主目擊事件慌忙逃跑，被告卻從後追上，用生果刀先後向她們施襲。4名事主分別頸、背、心口、腹部受傷，其中張須入住深切治療部，原有焦慮症的林，事後更患創傷後遺症，需要作跟進治療。

被告在犯案後離開香港，至在同月13日下午，經深圳灣管制站再入境時被警方拘捕。被告在警誡下表示，他在2019年10月1日來港，在超市購買涉案生果刀打算自殺，結果不成功。他及後改變主意，決定襲擊他人，卻發現原來殺人較自殺更困難。被告續指，事發前他曾多次到訪嘉頓山，當時已想過傷人，惟始終未鼓起勇氣，直至當天他觀察良久，認為是機會，便伺機向4名素未謀面的事主落手。事後他想過留在現場等警察，但始終因害怕而逃走，並乘的士擬返內地，只是當時身上沒有證件，後來又發現雙程證過期。輾轉下他用護照返回內地，恤髮後便向內公安自首，卻獲告知因他是在港犯案，公安不能拘捕他。他於是便再返回香港。

案件編號：HCCC 173/2021