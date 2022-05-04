政Whats噏：新丁唔熟書　洪雯提建議被嗌停　蘇長榮冇撳投票掣　

新一屆立法會逾半數係議會新丁，唔熟書嘅情況時有發生。話說今日立法會大會又上演咗2幕尷尬嘅情境，有議員就分別發錯言以及唔知點投票喎。

議員洪雯喺立法會審議《2022年撥款條例草案》全體委員會期間發言，提到想借今日機會提一個建議供政府參考，即建議政府利用消費券作為政策工具，推動產業發展，又指派發消費券刺激經濟，但講講下，就被主席梁君彥暫停發言，指全體委員會辯論係講納入嘅，只係針對條文是否納入或不納入，亦不應該有新建議，有咩建議應該喺其他場合向司長建議，請你返嚟呢個辯論，好嗎？洪隨即話：「咁我搵其他機會向司長提交呢個建議」，然後就結束發言坐下。

唔熟程序嘅新人又點止洪雯一個，話說去到三讀嘅時候，由於有議員要求記名投票，所以點票鐘響5分鐘，正常鐘聲一完就開始投票表決，點知選委界議員蘇長榮就未有投票，要梁君彥兩度詢問蘇係咪要投票，話佢未按下投票按鈕，之後先投返票咋。其實新會期都開始咗5個月，雖然中間有好長時間都係視像會議，但睇嚟班新人自己研究程序又好，向啲舊議員請教又好，要做返足啲功課喇！