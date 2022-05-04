外賣平台投訴增2倍　食環署擬要求食肆確保外送食物質素

新冠肺炎疫情爆發期間，市民透過網上平台「叫外賣」漸趨普及，但食物或於運送過程中變壞，食物及衞生局局長陳肇始今日(4日)回覆議員書面提問時表示，食環署正計劃在現有的發牌制度下，要求食店持牌人須確保由網上平台或外送服務承辦商送遞的食物，均符合食店的持牌條件，包括確保外賣及外送食物時刻保存於適當的安全溫度、在運送過程中不受干擾，以減少食物交叉污染的機會。食環署稍後會訂定此計劃的具體安排，以進一步保障食物安全。

陳指出，本港現時已有不同法例保障食物安全及消費者的權益，包括《公眾衞生及市政條例》，食環署於去年共接獲164宗有關外送網上平台涉及食物安全投訴中，跟進後對其中2宗涉及食物含有異物並有足夠證據的個案，引用該條例檢控食肆負責人，而相關涉案人士已被定罪。

該回覆又指，去年有77宗食物外送網上平台涉及《商品說明條例》的投訴，較2020年的20宗大增超過2倍，又提醒消費者可向消費者委員會求助，協助解決糾紛。