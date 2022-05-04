疫情礙科技專才來港　今年首季僅10人獲批簽證

為吸引科技人才來港發展，港府於2018年推出科技人才入境計劃。據政府最新文件披露，計劃截至今年3月，創科署僅批出620宗申請，而當中285宗申請已獲入境處批簽證。單計今年首季，批出申請僅10宗。對於有議員質疑計劃是否未達預期目標，當局指，申請數字受環球經濟狀況、個別公司業務發展、疫情發展及相關的入境限制等因素影響，難以為計劃申請數字作估算。創科署會不時探討進一步優化計劃的可行性，確保計劃與時並進，配合香港的最新發展。

該計劃推出以來，創科署已接獲726宗申請，當中620宗獲批，63宗被拒，43宗由申請公司撤回。同期內，入境處接獲316宗關簽證或進入許可申請，285宗獲批來港。按年份分析，2020年批出最多申請，共116宗；去年及今年首季則分別僅60及10宗。

獲批來港的科技人才中，約65%來自內地，共177人。其次是來自南韓，共有35人，來自美國的則有13人。其餘分別來自台灣、英國、馬來西亞及澳洲等地。按月薪分類，34人的月薪超過8萬港元；101人介乎4至8萬港元；151人月薪則少於4萬港元。