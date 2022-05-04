醫管局防疫兩年燒逾164億　前線人手開支佔31億元

本港新冠肺炎疫情持續逾兩年，本港公立醫院一度面臨人手及床位不足的壓力。食物及衞生局今日(4日)表示，疫情在港爆發以來，一直提供額外資源支援醫院管理局，由2020年2月起至今，共向醫管局撥款逾164億港元。而醫管局分配撥款用作各項防疫措施，包括用於增購個人防護裝備，以及設置及隔離治療設施等。當局指，截至今年2月28日醫管局防疫措施的開支為85.65億港元，當中人手相關開支佔約31億港元，而設置及營運額外隔離及治療設施開支則佔大約13億港元。

立法會議員葉劉淑儀書面質詢中問及港府在疫情中為協助醫院管理局應對疫情，而向其提供額外撥款的款額。食物及衞生局局長陳肇始答覆表示，疫情爆發以來當局向醫管局作4次額外撥款，包括2020年2月從防疫抗疫基金中撥款47億港元；同年9月額外撥款30.44億港元，應付第四波疫情；2022至23年度額外撥款75億港元，提升應付新一波疫情的容量；提供11.41億港元，讓醫管局營運北大嶼山醫院香港感染控制中心，以及支援疫苗接種計劃等。

當局指，醫管局分配撥款推行各項防疫措施，包括用於參與抗疫工作前線人員的相關人手開支，包括提供特別津貼，涉款31億港元。另外亦用以設置及營運北大嶼山醫院香港感染控制中心及其他隔離治療設施，包括亞博館治療中心及竹篙灣隔離設施，涉款約13億港元。其餘開支包括支援檢測、購置藥物、醫療儀器等佔大約42億元。