阻警入店搜人店東姊弟阻差罪成　上訴失敗須即時服刑

2019年10月修例風波期間，有日警方屯門大興行動基地傳出不明氣體，引來市民到場示威，結果爆發警民衝突。警方及後展開搜捕，要求進入一間食店搜查時，被女店東及其胞弟阻撓，最終兩姊弟被捕。他們經審訊後均被裁定阻差辦公罪成，判囚21天。2人不服定罪提上訴，高院原訟庭法官黎婉姫今天（4日）頒判詞駁回上訴，維持定罪裁決原判，原獲保釋的2人須即時服刑。

本案2名上訴人分別是日式餐廳「東台屋」的女店東魏素香（37歲），及其弟弟魏偉才（26歲）。他們被控於2019年10月30日，在屯門良德街珀御的店舖外，故意阻撓在正當執行職務的警長趙文龍及其他警務人員。上訴方指，2名上訴人當時聽不到警員在說甚麼，亦可能誤會了警員來意，他們不過是想詢問警員，並無蓄意阻隢，其行為只為警員帶來些微不便。

法官在判詞中指，在現場作即時報道的記者曾談及「防暴警員要入去（東屋台）拘捕店內幾名男女，警員說見到他們跳舞 」。法官認為，連身在附近的記者都可以聽到警方說出要進入店舖的理由，站在警方跟前的2名上訴人不可能聽不到。此外，警方言談間向上訴人提及「逃犯」並指向店內人士，但2名上訴人依然阻擋在門外，絲毫沒有讓警方進入的舉動，並再三打斷警員的說話，認為是存心刁難，故意阻撓警方執法。雖然時間不算很長，卻實質增加了警方進入店舖執法的難度。經考慮所有因素後，法官認為定罪穩妥，因此駁回上訴。

案件編號：HCMA 404/2021