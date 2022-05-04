測量助理非法集結罪成　官指有備而來判囚4個月

2019年12月1日有網民發起九龍區示威遊行，3名男子當晚於旺角彌敦道近豉油街交界，涉嫌參與非法集結而被捕。其中1人經審訊後，被裁定非法集結罪名成立，今午（4日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官崔美霞指當時身處馬路、在警方多次警告下亦不離去，其帶備的物品顯示他是有備而來。裁判官認為案情嚴重，最終判被告入獄4個月。

被告陳昭宇（30歲）被控於2019年12月1日，在旺角彌敦道近豉油街交界參與非法集結。辯方今天求情時，透露被告任職測量助理，現為家中主要經濟支柱。辯方指本案案情非同類中最嚴重者，非法集結的時間約數分鐘，集結人數約100人，當時無大規模堵路，亦沒有嚴重暴力或破壞，被告背包內亦只有防具，並沒有危險物品。辯方又指，被告在案中已得到教訓，更因打官司而須借貸。

裁判官判刑時，指案發時示威者在彌敦道照射雷射筆及叫囂，堵塞交通及擾亂公共秩序，當時現場情緒高漲，存在情況迅速惡化的風險。當時被告的背囊被搜出有防毒面罩、手袖及生理鹽水等示威者常用物品，反映他是有備而來。裁判官強調有需要維護公共秩序，認為案情嚴重，雖然被告初犯，但被告在背景報告中仍堅持沒有參與非法集結，其悔意有限，故判處即時監禁4個月。

案件編號：KCCC 1575/2021