今增313確診 另多17名師生染疫 當中4學生昨曾返學

本港新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(4日)新增313宗確診病例，當中有22宗為輸入個案，第5波至今累計個案共1,192,765宗。另多3名確診患者離世，其中2人昨日(3日)病逝，餘下1名59歲男患者於本周日(1日)死亡，有糖尿病等長期病患。

新增的輸入個案中有7宗於機場發現，包括3宗昨日乘國泰航空CX260從西班牙等地抵港、2宗酷航TR980從新加坡抵港及1宗新加坡航空SQ882從德國抵港，另有1宗從印度抵港。另外，早前社區檢測中心找出的1宗暫列輸入病例，患者為已接種3針新冠疫苗的男子，沒有病徵，3月曾於印尼確診，4月19日由泰國抵港，同機未有爆疫，病人入住檢疫酒店後檢測沒有染疫，於上周六(4月30日)檢測時結果不確定，但病毒量低，當局指屬本地感染，相信為懷疑殘餘病毒二度感染(復陽)個案。

此外，今日逾2,200間學校復課，再多12名學生及5名職員經快速檢測驗出染疫，分別涉及17間學校，包括2間幼稚園、8間小學、7間中學，當中有8名中招學生在假期後沒有上學，其餘昨日曾返學，但昨日的檢測未染疫，今日發現確診後未有上學。