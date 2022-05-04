被控2019年三罷日非法集結　3男准保7月再訊

2019年11月11日有人發起「三罷」，全港多處爆發警民衝突。事隔近兩年半後，警方落案起訴3名男子一項非法集結罪，指他們涉嫌當日在旺角花園街參與非法集結，其中一人另涉管有火機及易燃物。案件今天（4日）於九龍城裁判法院提堂，3名涉案被告暫毋須答辯，以待3人索取法律意見及控方文件。案件押後7月5日再訊，3人獲准以1萬港元保釋，期間不准離港、須每星期到警署報到及不得接觸控方證人。

3名被告依次為黎銳波（36歲、廚師）、林澤光（35歲、司機）及羅毅強（25歲、核數師），3人被控於2019年11月11日在旺角花園街一帶連同其他身份不詳的人，集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理 地害怕如此集結的人會破壞社會安寧、或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧。

林澤光另被控一項管有物品意圖損壞財產罪，控他於上述同日在花園街一帶保管或控制一個打火機、一塊布和一個含有主要為環己烷和甲基環己烷的有機混合物，意圖在無合法辯解的情況下使用該等物品，以損壞屬於他人的財產。

案件編號：KCCC 982/2022