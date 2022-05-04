兩名自台灣飛抵女子列輸入病例　1男1女坐金巴入境疑再度感染

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(4日)公布，2名由台灣入境的澳門居民，入境檢測後證實染疫，列為無症狀輸入病例。另外，2名由香港入境的澳門居民，被列為復陽(再度感染)個案，不納入統計。澳門至今已錄得82宗本土確診個案和104宗無症狀感染個案。

首名患者為56歲女子，由台灣入境澳門，於去年5月、6月及12月，共接種3劑由內地研發的科興滅活疫苗，她4月29日在台灣檢測無中招，本周日(1日)乘坐JX203號航班、座位23A、由台灣抵達，入境檢測結果不明確，本周一(2日)再做檢測中招；另1名33歲女患者亦由台灣入境，去年8月和9月接種2劑科興及今年4月接種1劑由美國研發的莫德納疫苗，周一檢測結果無中招，周二(3日)乘JX203號航班、座位24k，入境檢測確診。兩名患者已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

另外，1名由香港入境的56歲女性澳門居民，於去年7月、8月共接種2劑由內地復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，持港府發出的疫苗接種豁免證明書；另1名60歲男子同由香港入境，於去年8月接種2劑復必泰，同樣持有港府發出的疫苗豁免證明書。兩人昨日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有無染疫證明，惟入境檢測為陽性，即確診。由於2人均曾於今年2月確診，被列為復陽個案，不納入澳門統計。