嶺大收回學生會民主牆及佈告板使用權　校方：再重新分配

嶺南大學學生會在2月初收到總務處通知信，指終止學生會與校方於2019年簽訂的《場地使用協議》，學生會須在5月7日前撤出所分配的辦公空間。學生會幹事會近日收到學生事務處通知，總務處將一併終止學生會民主牆及佈告板的使用權。

嶺大學生會編輯委員會在本月1日於其facebook表示，學生事務處職員上月27日突然致電通知學生會幹事會，指總務處決定收回上月口頭承諾可作裝修期間，臨時存倉空間的各課程聯會於康樂樓一樓之會室，並終止學生會民主牆、佈告板使用權。編委會續指，原本可將物資暫存於一樓，現時收回會室令學生會成員頓時感到無所適從，要求延長遷出限期及查詢原因，惟總務處指直至遷出限期前一日，即本月6日才有時間與學生會開會。

嶺大今（4日）回覆東網查詢時指，根據大學2019年與學生會簽訂的協議條款，雙方可於3個月前通知對方終止協議，而大學於2月8日正式通知學生會，終止該協議，並將於本月7日收回所有在協議內的場地（包括康樂樓一樓及二樓的地方、李運強教學大樓地下的佈告板，以及新教學大樓UG層學習共享空間內的書店及小食部）的使用權。大學已通知學生，如未能於限期前遷出，可向大學申請延期及存倉。大學稍後會根據實施需要，重新分配該等場地的使用權。