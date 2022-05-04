起動九龍東逾10年3度延長職位　議員批績效成疑蹉跎歲月

起動九龍東計劃超過10年，發展局向立法會再次建議延長起動九龍東辦事處的專員及副專員兩個職位，此為第3次延長。雖然有關職位延長申請獲立法會人事編制小組委員會通過，提交財委會審議，惟不少議員批評多項問題仍未解決，交通擠塞尤其嚴重，批評當局一味拖延，缺乏工作指標，蹉跎光陰。

議員何俊賢指政府聲稱該計劃目光長遠，但有關職位在5年仍否存在卻為能掌握。他指政府提交立法會建議延長職位的文件與10年前的文件分別不大，形容簡直是「copy and paste」。他批評起動九龍東計劃開展接近11年，交通問題仍未改善，「塞車塞到有入無出」。他要求政府就兩個職位的工作設立績效指標，若達到一定發展程度，則可以刪除有關職位，而非「永續重建九龍東」。

另一議員周浩鼎亦批評當局蹉跎了10年光陰，就區內活化工廈方面，他指政府角色只有促進，力度不足；又批評當局只強調進行了不少小修小補的小型工程，但提出多年的單軌列車亦未見蹤影。他指若是次職位獲得批准延長，整個計劃便會耗時15年，工作成果成疑。議員梁子穎亦諷刺稱，即使行政長官連任，兩屆政府任期最長亦只有10年，但起動九龍東卻花上15年仍未完成，批評當局拖延時間。

發展局常任秘書長劉俊傑表示，當局會檢視該兩個職位員工的工作成效。在交通擠塞方面，他指當局今年會開始新的研究，涵蓋當區的居住人口需要，希望九龍東商業區亦能讓市民生活舒適，又解釋興建單軌列車不單存在技術問題，長久而言亦會造成財政負擔。他指起動九龍計劃由一開始的構思到逐漸落實，將九龍東由工業區發展成核心商業區需要時間，相信5年後會有階級性成果。