新4G無線平安鐘免提防水　功能勝舊款　協會：24小時保障

隨着流動通訊日漸普及，香港住宅固網電話滲透率逐漸下降，「一線通平安鐘」今日(4日)宣布推出「無線平安鐘」，透過4G流動網絡、藍牙遙控技術等，取代原有家居電話線，大大提升覆蓋範圍，為用戶疫下24小時提供多一份保障。長者安居協會行政總裁王虹虹表示，新產品接駁方便，毋須專人安裝，適合推行至檢疫酒店使用。

王虹虹稱，新產品附帶遙控求助掣，連接主機後一般能覆蓋700尺以內的中小型住宅，若家中有多個房間或樓層，亦可以額外配備「中繼器」。至於考慮到浴室一般為長者發生意外黑點，遙控掣另加設能達IP65、IP66、IP68等級的專業防水效能，沐浴時亦可掛在身上；產品更具有緊急免提通話功能，即使發生意外，無論用戶或職員亦能透過24小時服務熱線中心通話。

王虹虹又提到新產品無論在續航、傳送速度、保護性或覆蓋率上均比舊式平安鐘略勝一籌。此外，新產品同時更配合其他服務，包括註冊護士回應醫療諮詢、註冊社工提供情緒支援及輔導，甚至可近至到戶式看顧、陪診、清潔及復康服務。她重申，「無線平安鐘」服務對象不止局限於長者，任何年齡或生活階層均適合使用。