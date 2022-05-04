黎智英涉欺詐案　科技園行政總裁作供

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人因而被控欺詐罪。案件今天（4日）在區域法院院續審。控方傳召科技園行政總裁作供，表示科技園收到傳媒就蘋果印刷有限公司有否違反租約的查詢後，曾發信要求對方澄清，其後因「見到好多消息」，故再向蘋果印刷發信，表示「知道在入面有啲犯法嘅事情發生」，告知對方會展開收回土地程序。

科技園公司行政總裁黃克強在庭上確認，據相關紀錄，蘋果印刷從未就涉案的力高顧問有限公司（力高）申請牌照，以獲准使用涉案處所，而力高亦從未獲發牌照。黃表示在2020年3月，科技園接獲傳媒就蘋果印刷涉違反租約的查詢，故發信要求對方澄清。對方在同年4月回覆指「有用個名，但無用過地方」，表示會「將個名攞走」。至2021年6月，由於再收到很多消息，科技園再透過律師向蘋果印刷發信，告知對方指因獲悉涉案處所有犯法事情，故會展開收回土地的程序。黃確認因着蘋果印刷的違規情況，科技園透過律師採取法律行動，向高等法院申請要求蘋果印刷交出空置土地管有權，並在同年9月14日向蘋果印刷發出傳訊令狀。

被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021