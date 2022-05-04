油價攀升恐增負擔　黃錦星稱油公司折扣增　實際開支較油價低

國際油價高企，議員葛珮帆關注本港車用油價近月持續攀升，恐加重市民的經濟負擔。環境局局長黃錦星今(4日)書面回覆提問時表示，本地車用燃油零售價，與新加坡無鉛汽油和車用柴油離岸價的趨勢相若，油公司普遍會向消費者提供各種折扣及其他優惠。據政府了解，有油公司提供的門市及會員卡折扣，由2019年每公升0.9港元上升至近期最高每公升4.6港元，提供折扣的日數，亦由以往每星期1天增加至每星期2至4天，因此消費者實際支付的價錢，往往會比油站所示的零售價格為低。

黃錦星指，在自由市場經濟運作下，香港車用燃油價格向來由個別油公司按商業運作原則和本身的營運成本而釐定，政府不會干預，僅致力確保燃油供應可靠，維持市場開放和消除進入市場的障礙，並同時對燃油產品價格提高透明度，讓消費者能作出適合各自所需的選擇。

他引述油公司表示，近年營運開支增加，令入口價與零售價格的差距擴大，因此單純以零售牌價與國際油價的調整作直接比較，或會令大眾產生油價有「加快減慢」或「加多減少」等過於簡化的觀感。至於有關油公司的營運成本、銷售及利潤數據，油公司向政府表示屬商業敏感資料，不適宜對外公開。黃錦星補充，隨着電動車普及化，預期車用燃油銷售量會回落，政府會檢視現行油站用地的情況，密切留意電動車普及化的進程和對車用燃油市場的影響。