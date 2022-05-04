前年7.1破壞3珠寶鐘錶行　前區議員助理認罪還押

沙田前區議員黎梓恩的議員助理麥烈誠，在前年7月1日破壞3間位於羅素街及軒尼詩道的鐘錶珠寶店，被捕後警方再在其住所被搜出破窗器、彈叉和波子等物品，因而被控刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產共5罪。案件原定今天（4日）於東區裁判法院開審，但被告決定承認3項刑事毀壞罪，控方則同意不再提出證供起訴2項管有物品意圖損壞財產罪。辯方求情指，被告盡心盡力服務所屬社區，現獲逾百名沙田居民聯署求情。裁判官聽畢求情後，下令被告須向涉案商戶賠償逾9萬港元，並且還押至6月1日判刑。

被告麥烈誠（27歲）報稱銷售員。案情指，2020年7月1日銅鑼灣一帶有反對《港區國安法》的遊行示威，當天銅鑼灣羅素街的「勞力士」、「百達翡麗」，及灣仔軒尼詩道的「英皇鐘錶珠寶」都因為示威活動而提早收鋪。及後3間商店都發現其玻璃窗遭人破壞，有閉路電視拍攝到被告曾用筆狀物體壓向「英皇鐘錶珠寶」的玻璃窗。警方翻查閉路電視，成功追蹤被告的行蹤及將其拘捕，並在被告家中搜出11支破窗器，一把彈叉及8粒波子。

辯方求情指，被告在讀大專時期成立沙田區的社區組織，及後為沙田前區議員黎梓恩工作近6年。現在從事銷售員，並在疫情期間自發當污水檢測員。被告犯案後已知錯，其父母、多名前任及現任區議員都為他寫求情信，另有沙田居民的聯署求情，證明被告擔任議助時盡心服務街坊，逐冀法庭能夠輕判被告。

案件編號：ESCC 2738/2021