政Whats噏：裝備塵封多時　陳恒鑌冀政府營地恢復開放

議員陳恒鑌(Ben)閒時會到郊外親親大自然，仲會架起營幕，日觀雲卷夜賞星空，真係人生幾何啊！之但係，露營活動因疫情而停咗好耐，儘管多項社交限制聽日(5日)起有所放寬，但偏偏政府營地仍然關閉。日前Ben見到環境局局長黃錦星，就問對方幾時開放營地，畢竟唔少露營愛好者嘅裝備，塵封咗好耐啦！

阿Ben嘅社交專頁今日(4日)上載一張相，喺佢幾年前去大浪灣露營映嘅，又話睇返呢張舊相旋即勾起佢嘅露營癮，跟住就話由前年7月15日起，漁農自然護理署轄下嘅露營地點就封閉至今。雖然由聽日開始，去郊野公園遠足可以唔使戴口罩，但露營地點仍未開放，就令佢有啲失望。佢話明白依家疫情仍未結束，但認為只要喺營地入口放置安心出行二維碼，要求露營人士先掃描後進入，總好過依家營地丟空生雜草喎。

即使政府嘅露營地點全部都恢復開放，然而為數有限。佢建議政府應增設露營地點或改善現有營地嘅設施，冀疫情過後可以畀多啲市民享受一下露營嘅樂趣。咁黃錦星有冇講幾時可以開放營地呢？阿Ben就話局長只答「應該都快啦」，但就無講明確嘅日子囉！