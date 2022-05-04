傳真社新聞發布系統被入侵　涉本地駭客　逾3700人登記電郵遭存取

傳真社今晚(4日)發出道歉聲明，表示網站及內部系統近日持續遭到攻擊，技術人員雖努力抵禦並維持正常運作，惟昨日(3日)發現，用作向讀者發布新聞通訊 (Newsletter) 的系統，於上月14日遭到IP位置來自香港的駭客入侵，系統內訂閱人士的登記資料期間曾經被存取，涉及3700多人。

被存取的資料涉及，2017年7月至2021年1月期間、3,700多名向傳真社登記收取Newsletter人士的電郵地址，其中約1,000名在2018年11月至2019年10月登記的人士，登記時自行輸入的名稱亦有被存取。相關資料透過訂閱計劃收集，並非捐款人資料，亦沒有記錄登記名稱及電郵地址以外的其他資料。雖然系統並無匯出有關資料的紀錄，但不能排除資料被駭客以其他方法盜取。由於需要重新建立系統，Newsletter發布服務相信短期內難以恢復。

該社對未能妥善保護訂閱人士的資料表示難辭其咎，得悉事件後，已第一時間停用被入侵的系統，並重新檢視各系統的保安，以確保捐款人及報料人士等資料得到妥善保存。傳真社再次向受影響人士致以最深切歉意。