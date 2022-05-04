多40廈納強檢　天水圍嘉湖山莊美湖居7座上榜

再多40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.上水彩園邨彩湖樓

2.跑馬地雲暉大廈B座

3.土瓜灣美景街54號安和園安順大廈

4.天水圍天華邨華祐樓

5.元朗尚悅13座

6.深水埗富昌邨富韻樓

7.土瓜灣美景街2號美景樓1期

8.沙田㘭背灣街23號旭禾苑

9.牛頭角樂華南邨奐華樓

10.將軍澳翠林邨欣林樓

11.何文田愛民邨頌民樓

12.灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈

13.天水圍天盛苑盛悅閣

14.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

15.將軍澳寶盈花園2座

16.馬鞍山聽濤雅苑8座

17.屯門新屯門中心8座

18.荃灣愉景新城1座

19.荃灣綠楊新邨K座

20.旺角海富苑海寧閣

21.油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座

22.天水圍嘉湖山莊美湖居7座

23.屯門仁政街7-35號屯門中心大廈

24.九龍城東頭(二)邨旺東樓

25.將軍澳天晉IIIB1B座

26.上環新街市街8號康威花園A座

27.柴灣興民邨民富樓

28.屯門富健花園8座

29.天水圍天恩邨恩頤樓

30.沙田愉翠苑愉勤閣

31.黃竹坑深灣道3號南濤閣2座

32.沙田富豪花園富儷閣

33.沙田溱岸8號2座

34.馬鞍山聽濤雅苑7座

35.上水寶石湖邨碧玉樓

36.北角和富中心14座

37.大角咀大同新邨大益樓

38.旺角富榮花園15座

39.土瓜灣木廠街16號錦堂樓

40.九龍灣德福花園E2座