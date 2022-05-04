多40廈納強檢 天水圍嘉湖山莊美湖居7座上榜
2022年05月04日 20:43
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再多40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.上水彩園邨彩湖樓
2.跑馬地雲暉大廈B座
3.土瓜灣美景街54號安和園安順大廈
4.天水圍天華邨華祐樓
5.元朗尚悅13座
6.深水埗富昌邨富韻樓
7.土瓜灣美景街2號美景樓1期
8.沙田㘭背灣街23號旭禾苑
9.牛頭角樂華南邨奐華樓
10.將軍澳翠林邨欣林樓
11.何文田愛民邨頌民樓
12.灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈
13.天水圍天盛苑盛悅閣
14.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
15.將軍澳寶盈花園2座
16.馬鞍山聽濤雅苑8座
17.屯門新屯門中心8座
18.荃灣愉景新城1座
19.荃灣綠楊新邨K座
20.旺角海富苑海寧閣
21.油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座
22.天水圍嘉湖山莊美湖居7座
23.屯門仁政街7-35號屯門中心大廈
24.九龍城東頭(二)邨旺東樓
25.將軍澳天晉IIIB1B座
26.上環新街市街8號康威花園A座
27.柴灣興民邨民富樓
28.屯門富健花園8座
29.天水圍天恩邨恩頤樓
30.沙田愉翠苑愉勤閣
31.黃竹坑深灣道3號南濤閣2座
32.沙田富豪花園富儷閣
33.沙田溱岸8號2座
34.馬鞍山聽濤雅苑7座
35.上水寶石湖邨碧玉樓
36.北角和富中心14座
37.大角咀大同新邨大益樓
38.旺角富榮花園15座
39.土瓜灣木廠街16號錦堂樓
40.九龍灣德福花園E2座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease