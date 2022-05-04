非港人打齊針　明起自海外入境可獲臨時疫苗通行證

第5波新冠肺炎疫情漸見緩和，由於從香港以外地區抵港的人士，或未能在相關地區接種「疫苗通行證」第3階段下要求的第3劑新冠疫苗，為配合香港由本周日(1日)起實施容許非香港居民從海外入境的政策，並便利短暫停留的人士進入「疫苗通行證」指明處所，港府今日(4日)表示，由本周日或以後從外地抵港的人士，包括香港居民及非香港居民，可經3個渠道獲發「臨時疫苗通行證」。未滿18歲的人士和殘疾人士可授權其他人士代為申報。

明日(5日)或以後入境香港並須接受強制檢疫的人士，在抵港時將於口岸，包括陸路及機場口岸，獲發強制檢疫的檢疫令以外，同時獲發供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼和「臨時疫苗通行證」。至於在明日前已入境香港並正接受強制檢疫的人士，可於完成檢疫後到18間指定郵政局填寫申報表、出示身份證明文件正本及其檢疫令，以獲取「臨時疫苗通行證」。同時，非本地康復人士由明日起，可於入境時於口岸申報其非本地康復紀錄以獲發包含其康復身分的非本地疫苗接種紀錄二維碼。

另外，本周日或以後從內地或澳門入境香港而毋須接受強制檢疫的人士，包括透過「回港易」、「來港易」計劃到港人士，可由明日起，到18間指定郵政局申報其入境資料以獲取「臨時疫苗通行證」。申報人士須填寫申報表、出示身份證明文件正本及其他相關證明，如顯示其抵港日期的「回港易」/「來港易」的入境健康申報二維碼或豁免檢疫人士獲發的醫學監察通知書等。