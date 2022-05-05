東方日報A1：林鄭靠害　泳池朝嗌重開　康文署夜柴台

政府亂晒龍，部門互打嘴巴！行政長官林鄭月娥言之鑿鑿宣布泳池及泳灘等可在今日陸續重開，但原來相關配套仍未準備好，部分泳池仍未注水，而救生員亦不足之下，康樂及文化事務署當晚宣布轄下其中14個公眾泳池最快要到下周四才重開。市民批評政府部門各自為政，康文署推遲泳池重開時間令人大失所望，而部分泳池現正維修，質疑署方未有在疫情停開期間完成工程。本身是游泳教練的議員梁子穎則稱，重開安排突然，但康文署原應在2月下旬起開始準備，不明白為何會「甩漏」。

第二階段社交距離措施放寬於本月19日生效，林鄭前日率先宣布泳池及泳灘等可於今日陸續重開。不過，康文署當晚宣布，公眾泳池將分兩階段重開，堅尼地城游泳池、維園游泳池等14個泳池要到下周四才對外開放，而九龍公園泳池等則屬第二批開放，要到本月16日才重開。

本報記者昨到九龍公園游泳池視察，只見現場的室外泳池仍在注水，但室內泳池仍不見注水工作，場內有寥寥數名工作人員巡邏，門外則不見有張貼任何有關重開的公告。

康文署表示現正為轄下的公眾泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，確保池水清潔衞生。至於泳灘則可於今日重開，但僅得15個泳灘提供救生員服務，時間為朝9晚6，包括深水灣泳灘、淺水灣泳灘及大埔龍尾泳灘等，其餘泳灘則暫停救生員服務。該署呼籲市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。

康文署推遲公眾泳池開放時間令市民期望落空。游泳愛好者石先生向本報反映，昨致電元朗游泳池查詢重開時間表，惟職員回應說，泳池正進行維修工程，故未能於今日重開。石先生質疑康文署未有在疫情停開期間進行工程，怒斥：「咁你政府班人喺停開時喺度做咩？維修由成個疫情到而今都未做好？」他又批評政府部門各自為政，雖然林鄭宣布放寬措施，但康文署卻未能按原定計劃重開泳池：「點解你哋（康文署）唔為市民做啲嘢？」令市民極度失望。

議員梁子穎則稱，疫情下考救生章或續牌等工作停頓，短期內救生員人手不足，部分公眾泳池亦未開始注水，預料要花幾日才可注滿，加上後續工作需要驗水、淨化和檢查過濾設施是否穩妥，所以不可能今日開放。

梁又解釋，在非疫情時期，公眾泳池一般會在4月1日重開，康文署2月下旬起就應開始準備，包括招聘各類救生員等，不明白署方今次為何會「甩漏」。

康文署回覆指，一直與相關政策局保持緊密溝通，在當局宣布提早在5月5日容許重開泳池前，該署已知會公眾游泳池設施規模及種類較大及較多，有需要較長時間完成準備，會於5月12日才重開，「死撐」不存在欠缺溝通或協調。

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