長者視力模糊　或患濕性老年黃斑病變　團體資助患者藥費穩病情

長者視力模糊，未必是「年紀大，機器壞」，可能患上濕性老年黃斑病變！有醫生指該病惡化速度快，可令患者於眼球「大出血」後一天內接近失明，需盡快求診。眼球注射藥物是該病的治療標準，惟只能加以控制而無法根治，患者需長期自付藥費，公立醫院每針收費7,0000港元，私院則達1.8萬港元。有機構向相關患者推出資助，只要是醫管局患者及香港永久性居民，以及正領取綜援、或傷殘津貼、或65歲或以上者便可受惠，最多可獲資助10,000港元。

老年黃斑病變是全球致盲主因之一，當中濕性老年黃斑病變涉及脈絡膜血管增生，增生血管脆弱致容易滲漏和出血，當滲出物及血液聚集在黃斑區時，會破壞感光細胞，或會永久破壞視野中央的視力。眼科專科醫生黃禮文表示，患者的黃斑點於早期持續病變和受損，直至中晚期視力變模糊、減弱和扭曲，屆時發現已屬晚期。年齡增長、吸煙、長時間接觸猛烈陽光及家族遺傳都是患上該病的風險因素，據醫管局資料顯示，本港每年約有3,000宗新症。

「眼內玻璃體腔內注射抗血管內皮生長因子」是目前的治療標準，原理是阻斷誘導血管新生的因子，以減少病理性新生血管形成、血管滲漏及出血。有研究發現，持續並較頻密地注射藥物能改善患者視力。該藥目前在醫管局屬自費項目，香港視網膜病變協會會長曾建平指，不少患者因缺乏藥費資助而難以持續注射，協會遂與香港醫護聯盟合辦藥物資助計劃，為適合者提供援助。首針資助1,000港元；第2針2,000港元；第3針3,000港元，其後2針共資助4,000元，即合共最多資助1萬港元。每名合資格申請人在計劃期間，每隻眼睛最多可作4次申請，由第一次參加計劃起開始，有效期為一年。